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19:26, 1 июля 2025Путешествия

Толпы желающих попасть в Россию образовали огромные заторы на границе с Казахстаном

Посольство: На границе Казахстана скопились толпы желающих попасть в Россию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ТАСС

Российское посольство в Астане объяснило огромные заторы, которые образовались на границе с Казахстаном, толпами туристов. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии в Казахстане.

Наплыв желающих попасть в Россию привел к скоплению машин и увеличению времени ожидания для пересечения границы на пункте пропуска «Жайсан». В посольстве отметили, что это явление сезонное и не связано с введением дополнительных требований предоставления QR-кода, стартовавших с 30 июня.

«Участие в эксперименте носит добровольный характер. Соответственно, отсутствие заполненного заявления о въезде никак не влияет на проведение пограничного контроля», — отметили представители посольства.

Ранее сообщалось, что на границе двух стран наблюдаются значительные очереди из легковых и грузовых автомобилей, особенно на КПП «Курмангазы» (Атырауская область — Астраханская область) и на пунктах в Оренбургской области. Масштабный эксперимент, подразумевающий регистрацию в мобильном приложении RuID для получения QR-кода на пропуск был инициирован правительством РФ.

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