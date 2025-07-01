Туристов предупредили о риске подхватить болезнь викторианской эпохи из-за одной ошибки

Эксперт предупредил туристов о риске подхватить болезнь викторианской эпохи — чесотку — из-за одной ошибки во время путешествий. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по сну Мартин Сили отметил, что речь идет о привычке путешественников класть чемодан на кровать в отеле. По его словам, клещи, вызывающие опасную инфекцию, часто обитают в постели и могут легко перебраться в багаж постояльца. Он рекомендовал оставлять сумки и чемоданы на стульях или табуретках.

Сили объяснил, что чесотка передается от человека к человеку и сопровождается сильным зудом между пальцев, вокруг запястий, локтей, талии и гениталий.

Ранее десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.