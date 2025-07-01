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00:48, 1 июля 2025Наука и техника

Создатели «Отряд 22: ZOV» анонсировали новую игру про СВО

«Известия»: В 2027 году выйдет новая игра про СВО — «Родина ждет»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Global Look Press

В 2027 году выйдет новая игра про специальную военную операцию (СВО) от создателей «Отряд 22: ZOV», сообщают «Известия».

Речь идет о тактическом шутере «Родина ждет». Геймплей оптимизируют для мобильных устройств, с возможностью портирования на ПК.

«Сюжет игры, как подчеркивают разработчики, станет ее основным достоинством. Это многослойная история, написанная профессиональными сценаристами, с акцентом на личные судьбы персонажей, каждый из которых имеет собственную линию развития», — говорится в публикации. В игре для управления в качестве персонажей будут доступны реальные ветераны СВО, их прототипы согласовали лично с бойцами.

Кроме того, планируется запуск приложения «Компаньон», который описывают как «цифровой музей СВО, интегрированный с игрой». В нем будут «архивные материалы, истории техники и событий», отмечают «Известия».

Игра «Отряд 22: ZOV» в жанре тактического экшена вышла в 2025 году. Согласно задумке, игрок в интерактивной форме может «погрузиться» в исторические события СВО, в частности одна из миссий называется «Битва за Мариуполь». Также, по мере продвижения, геймеры смогут ознакомиться с разными видами вооружения, военной техники и экипировки.

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