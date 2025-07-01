Водолацкий: Глубина буферной зоны должна быть равна дальности ракет Запада

Глубина буферной зоны, которая создается в рамках специальной военной операции (СВО), должна быть равна дальности ракет, которые поставляются Украине из стран Запада. Такой параметр озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

На глубину буферной зоны влияет ситуация на земле и действия недоброжелателей России. «На какую дальность [западные спонсоры] будут выставлять ракеты укрофашистам —настолько [глубока] должна быть [буферная зона]. Если это будет 300, тогда 300 километров. Если 500, значит, 500 километров», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявлял, что создание буферной зоны в Сумской области может занять некоторое время ввиду того, что России важно сохранить жизни людей. При этом такую зону необходимо создать в кратчайшие сроки — важно также будет ее удержать.

По последним данным, глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров, сообщал президент России Владимир Путин. Он добавлял, что у России нет задачи забрать город Сумы, однако не стоит этого исключать.