В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

Депутат Чепа: Планы Германии создать ядерный зонтик вызывают опасения

Рассуждения канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности создания европейского «ядерного зонтика» вызывают опасения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Они вот такими заявлениями подогревают конфликт в мире», — сказал Чепа, добавив, что рассуждения некоторых стран о ядерном оружии вызывают очень большое опасение.

По его мнению, Германия даже не имеет права рассуждать о возможности иметь ядерное оружие.

«Мы понимаем, что даже разговоры о ядерном оружии со стороны Германии меняют всю мировую архитектуру, которая была создана еще в 1945 году», — уточнил Чепа.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о том, что Германия нацелена на поддержание партнерства с США и сохранение американского «ядерного зонтика», но открыта и для обсуждений по созданию европейского атомного щита. Германия не имеет права производить ядерное оружие, обладать или распоряжаться им. На территории Германии США размещают тактическое ядерное оружие с 1955 года.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза.