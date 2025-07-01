В российском регионе ввели режим ЧС

В Крыму ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Крыму из-за засухи. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В зону вошли восемь районов: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский Симферопольский, Черноморский.

При этом в начале июня в нескольких районах полуострова ввели режим ЧС из-за заморозков, с которыми не справились сельскохозяйственные культуры. В зону ЧС вошли Судак, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Тогда в регионе выпал снег, местные жители делились фотографиями снеговиков.

Ранее в Волгодонске Ростовской области ливень буквально затопил проезжую часть. Местные жители рассказали, что сильнее всего затопило Лазоревый проспект, а также улицы Ленина и Горького.