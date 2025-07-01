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10:36, 1 июля 2025Путешествия

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты, введенные в целях безопасности. О происходящем в российских авиагаванях сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что во время действия запрета на полеты на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы в Казань, а также один самолет, летевший в Нижнекамск.

Ранее в астраханском аэропорту сняли ограничения на полеты. О том, что в городе начали действовать соответствующие меры, сообщалось вечером 30 июня. До этого в Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников.

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