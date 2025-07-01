Виталия Гогунского назвали плюшевым мужчиной

Певец Ираклий Пирцхалава выступил в защиту Виталия Гогунского после скандала

Участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава прокомментировал скандальные заявления актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», о женщинах. Его слова приводит 5-tv.ru.

По мнению певца, звезду сериала «Универ» неправильно поняли, а сам он никогда не собирался оскорблять девушек.

«Вы его не поняли! Те, кто знают его, сейчас ржут. Насколько он вежлив, обходителен, какой он джентльмен рядом с женщинами. Не видел более плюшевого мужчину. Сейчас Гогунский стал мемом, но никогда не ведитесь на то, что видите на экране», — подчеркнул Ираклий.

Также артист высказался об отношениях. Пирцхалава заявил, что историю о самке, которая «выбирает самого крутого самца», придумала сама природа.

Ранее Гогунский объяснил свои скандальные заявления о женщинах. В одном из интервью актер посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате.