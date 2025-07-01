Военный аналитик Демуренко: Перспективы наступления к Днепру благоприятны для РФ

Наступление Армии России в сторону Днепропетровской области полностью соответствует стратегическим задачам, поставленным командованием. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба Вооруженных сил в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, направление от границы Донецкой народной республики (ДНР) в сторону Днепра не единственное, куда наступают или планируют наступать российские войска, однако потенциально оно является ключевым.

«Наша задача — это не взятие конкретных территорий или населенных пунктов, а разгром противника. Прорыв будет осуществляться там, где получится зажать его в клещи и лишить боеспособности. Днепропетровское направление — потенциально такая локация», — объяснил Демуренко.

При этом он добавил, что, если Россия сохранит текущие темпы продвижения на стыке двух регионов, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться разрезана надвое — в Запорожской области и на севере ДНР.

«Перспективы этого направления для России максимально благоприятны по сравнению с другими», — заключил эксперт.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предрек для украинской армии крайне тяжелое лето и осень. Он пояснил, что Армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.