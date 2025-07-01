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02:01, 1 июля 2025Забота о себе

Восьмилетнюю девочку несколько недель рвало живыми червями

SCMP: В Китае восьмилетнюю девочку месяц рвало личинками канализационных мух
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Восьмилетнюю девочку из города Янчжоу, Китай, несколько недель рвало живыми червями, пока врачи не обнаружили проблему. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Отец девочки рассказал врачам, что каждый раз при рвоте из организма его дочери выходила горсть червей длиной в сантиметр. При этом остальные члены семьи не испытывали подобных проблем. Родители в течение месяца водили девочку к медикам, но те не могли точно определить причину рвоты. Лишь специалист детской больницы университета Сучжоу в провинции Цзянсу Чжан Бинбин посоветовал им проверить червя в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний.

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Сотрудники центра сравнили одного из червей с теми, которых однажды нашли в организме 60-летней женщины, и установили, что это личинка дренажной (канализационной) мухи, также известной как бабочница обыкновенная. Насекомые обычно встречаются во влажных помещениях дома, таких как туалет и кухня. Девочка могла заразиться ими через брызги воды, когда чистила зубы или спускала воду в унитазе. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее жительница Великобритании Шарлотта Гривз рассказала, как после пяти месяцев жалоб на кровавую диарею врачи нашли у нее тяжелую болезнь. Колоноскопия показала, что она больна язвенным колитом.

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