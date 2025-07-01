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14:03, 1 июля 2025Экономика

Южнокорейский бренд резко снизил цены на все свои машины в России

«Автостат»: KGM резко снизил цены на все свои автомобили на российском рынке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Laurent Sanson / Psnewz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Южнокорейский бренд KGM (бывший SsangYong) резко снизил цены на все свои автомобили в России. Об этом сообщает «Автостат».

Во второй половине июня 2025 года цена субкомпактного кроссовера Tivoli понизилась на 750 тысяч рублей, или на 17,9-20,9 процента в зависимости от комплектации. Теперь этот автомобиль можно приобрести в российских дилерских центрах KGM за 2,84-3,44 миллиона рублей.

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Среднеразмерный кроссовер Korando, в свою очередь, подешевел на 950 тысяч — 1,05 миллиона рублей (минус 20,8-23,5 процента). В настоящее время его розничная стоимость в России составляет 3,09-3,99 миллиона. Кроссовер Torres потерял в цене 610-810 тысяч (минус 10,3-15,1 процента) и теперь стоит 4,14-5,34 миллиона рублей. Снижение стоимости рамного внедорожника Rexton составило 13,9-14,7 процента, до 5,79-6,19 миллиона. Последняя модель потеряла в стоимости порядка миллиона.

Южнокорейский бренд официально вышел на российский автомобильный рынок в феврале 2025 года. Продажи машин этой марки начались в середине марта. Дистрибьютером бренда в России выступила компания «РЭКС Моторс». Дилерская сеть насчитывает 23 партнера в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске. До конца 2025 года в РФ планируется запустить продажи кроссовера Actyon.

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