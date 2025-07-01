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20:04, 1 июля 2025Силовые структуры

Задержание спецназом азербайджанского бизнесмена Халилова попало на видео

Задержание азербайджанского бизнесмена Халилова в Воронеже показали на видео
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание азербайджанского бизнесмена Юсифа Халилова в Воронеже попало на видео. Запись публикует издание Baza.

На кадрах видно, как группа спецназа попадает на территорию дома бизнесмена, после чего стучится в двери и требует открыть. Зайдя в дом, силовики кладут Халилова на пол.

О задержании бизнесмена сообщалось ранее 1 июля. СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка и владельцем ресторана «Ярды Superbar».

Также в Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена и его сына. Позже сына отпустили.

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