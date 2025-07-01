Захватившего заложницу грабителя ликвидировали с помощью дрона и напитка

MLive: В США захватившего заложницу грабителя ликвидировали при помощи дрона

В США полиция ликвидировала с помощью дрона и напитка преступника, который захватил заложницу в банке. Об этом сообщает MLive.

Около половины шестого вечера 27 июня вооруженный грабитель ворвался в банк в поселке Сагино, штат Мичиган, и захватил в заложники сотрудницу. Полиция начала переговоры с мужчиной, а вокруг отделения банка собралось множество зевак.

Преступник отказывался отпустить сотрудницу банка. Правоохранители не хотели штурмовать помещение, так как женщина могла пострадать. В итоге было принято решение использовать беспилотник. Дрон с подвешенной к нему банкой с напитком, который потребовал грабитель, подлетел к зданию. Когда преступник высунулся из окна, чтобы забрать банку, сотрудник полиции произвел точный выстрел.

Злоумышленник получил тяжелое ранение, спасти его не удалось. Заложницу доставили в больницу с не опасными для жизни травмами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида тонущую девочку спасли с помощью дрона. Беспилотник доставил ребенку спасательный жилет.