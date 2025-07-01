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14:17, 1 июля 2025Ценности

Желание мужчин увеличить рост с помощью перелома ног объяснили

NYP: Мужчины увеличивают рост с помощью перелома ног из-за комплексов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vitaly Mazur / Unsplash

Желание мужчин увеличить рост с помощью пластической операции объяснили. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Популярность обрело вмешательство, в ходе которого врачи ломают бедренную или большеберцовую кость, затем устанавливают стержни и поворачивают их по миллиметру в день, позволяя кости заполнять зазор. Таким образом пациенту удается добавить до 15 сантиметров роста.

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Мужчины, пережившие операцию, признавались, что решились на нее из-за комплексов. «Никто не уважает низких мужчин. Нам тяжело найти работу и получить повышение», — рассказал аноним. «Я сделал ее ради женщин — так мне удалось заполучить их внимание», — признавался другой собеседник издания.

Стоимость подобной операции может достигать 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей), поскольку она не покрывается страховкой. По словам врачей, в последние годы процедура стала еще более востребованной, хотя медики относятся к желанию мужчин неоднозначно. «Для нас было странно делать подобные сложные операции ради эстетики. Но все меняется», — подытожил хирург Шахаб Махбубиан.

Ранее врач назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян.

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