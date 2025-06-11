Врач назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян

Косметолог Аркашин назвал ботулинотерапию самой популярной процедурой у россиян

Врач-косметолог Олег Аркашин назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян. Соответствующую информацию публикует НСН.

По словам специалиста, самый частый запрос от клиентов поступает на ботулинотерапию.

Думаю, она [процедура] еще долго будет оставаться на первом месте, потому что это достаточно безопасная манипуляция, которая дает выраженный эффект уже через две недели. Сам активно пользуюсь и всем рекомендую Олег Аркашин косметолог

Эксперт также внес в список уходовые процедуры, поскольку обычным кремом невозможно добиться свежего отдохнувшего вида, уточнил он. «Популярны лазерные процедуры, пилинги — кто во что горазд», — заключил доктор.

В мае была названа самая популярная у мужчин в 2025 году пластическая операция. Хирург Дмитрий Зимин заявил, что наибольшим спросом у россиян пользуется эндоскопическая подтяжка лица.