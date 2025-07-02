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15:41, 2 июля 2025Россия

17-летний россиянин выпал из окна высотки и не выжил

В Челябинске 17-летний молодой человек выпал из окна высотки и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Челябинске 17-летний молодой человек выпал из окна высотки и не выжил. Об этом стало известно 74.ru.

По данным российского портала, к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Реанимировать юношу не удалось.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, был ли это несчастный случай.

До этого сообщалось, что в Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку.

Еще раньше в Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда, а затем с травмой дополз до соседей на втором этаже и попросил о помощи.

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