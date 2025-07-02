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08:24, 2 июля 2025Экономика

В России предложили ввести запрет на укладку асфальта в непогоду

В Госдуме предложили запретить укладку асфальта в дождь и снег
Виктория Клабукова

Фото: ALEKSEY ALYPOV / Unsplash

В России могут ввести запрет на укладку асфальтобетона в дождливую и снежную погоду. С данной инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин, передают РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину. Как подчеркивает парламентарий, по всей стране регулярно фиксируются случаи, когда коммунальщики кладут асфальтовое покрытие прямо на мокрое основание. При этом ремонт дорог должен выполняться исключительно в сухих условиях, в противном случае влага мешает сцеплению слоев, приводя к образованию пара, что вредит структуре покрытия. Вследствие этого дорожное полотно приходит в негодность спустя всего несколько месяцев после укладки. Повторный ремонт же вновь финансируется из бюджета.

Ранее в подмосковной Лобне рабочих застали за асфальтированием затопленной дороги. Коммунальщики переливали воду из одной лужи в другую, укладывая поверху асфальт. В городской администрации подтвердили факт недобросовестной работы.

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