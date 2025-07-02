Автомобиль с россиянами воспламенился на проезжей части

В Белгороде авто с пассажирами воспламенилось на проезжей части, люди спаслись

В Белгороде автомобиль с пассажирами воспламенился на проезжей части, спасение людей из горящего салона попало на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Авто Белгород».

На видео заметно, как легковушка загорается во время движения, из нее выбегают два человека. Затем к месту пожара приезжают спасатели, которые сбивают пламя.

Сведений о состоянии водителя и пассажира не поступало.

До этого сообщалось, что в Москве в Лефортовском тоннеле загорелся легковой автомобиль. Из-за инцидента движение по внешней стороне третьего транспортного кольца пришлось перекрыть.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве загорелся автомобиль Audi. Никто из людей не пострадал.