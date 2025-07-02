Азербайджан назвал России способ улучшить отношения

Баку назвал расследование РФ крушения самолета AZAL условием улучшения отношений

Для преодоления негативных отношений между Россией и Азербайджаном, РФ должна провести расследование крушения самолета «Азербайджанские авиалинии» AZAL. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Араз Азимов, передает Report.

«Азербайджан ожидает проведения Россией полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях», — сообщило издание.

Ранее заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что отдельные силы пытаются повлиять на двусторонние отношения России и Азербайджана и рассорить страны. Дипломат упомянул в качестве примеров крушение самолета AZAL, а также закрытие Русского дома в Баку.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.