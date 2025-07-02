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18:01, 2 июля 2025Путешествия

Администратор отеля впустила бездомного насильника в комнату к постоялице

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Бездомный мужчина обманул администратора отеля, чтобы проникнуть в номер к двум постоялицам и изнасиловать одну из них. Об этом сообщил канал NBC 5.

Инцидент произошел в 2024 году, однако о нем стало известно только сейчас, после того как адвокат потерпевших опубликовала разоблачительный ролик в своем TikTok. Уточняется, что женщины подали иск на миллион долларов (79 миллионов рублей) против гостиницы в центре Форт-Лодердейла, США. Они пожаловались, что во время пребывания в отеле неизвестный мужчина проник к ним в комнату посреди ночи и надругался над одной гостьей, пока вторая была в ванной.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что насильника впустила администратор отеля. Мужчина заявил, что в комнате якобы находится его жена, и сотрудница открыла ему дверь своим ключом. По словам адвоката, преступник все еще находится на свободе. Разбирательство продолжается.

Ранее пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса — мужчина потрогал ее между ног и оставил ей синяки. Потерпевшая решила засудить авиакомпанию, которая ее не защитила.

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