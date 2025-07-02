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14:06, 2 июля 2025Путешествия

Четверо мужчин не смогли спасти человека после прыжка с трамплина в озеро

Bild: Мужчина не выжил после прыжка с трамплина на озере Гартнерзее
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Отдыхающий не выжил после прыжка с трамплина в озеро, несмотря на помощь четверых людей. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, инцидент произошел на озере Гартнерзее, Германия. 23-летний мужчина спрыгнул с пятиметровой платформы в воду и больше не вынырнул. Другой 22-летний отдыхающий бросился ему на помощь, однако сам не смог выбраться из воды и едва не захлебнулся.

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В итоге еще трое пловцов бросились спасать 22-летнего парня, а другого мужчину вытащили спасатели. Представитель полиции сообщил, что его удалось реанимировать на месте и отправить в больницу. Однако вскоре после этого медики подтвердили его кончину.

Ранее туристка отправилась с мужем на тайский курорт и не смогла спастись на пляже Карон. Волны захлестнули женщину на глазах у супруга.

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