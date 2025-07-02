Четверо мужчин не смогли спасти человека после прыжка с трамплина в озеро

Bild: Мужчина не выжил после прыжка с трамплина на озере Гартнерзее

Отдыхающий не выжил после прыжка с трамплина в озеро, несмотря на помощь четверых людей. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, инцидент произошел на озере Гартнерзее, Германия. 23-летний мужчина спрыгнул с пятиметровой платформы в воду и больше не вынырнул. Другой 22-летний отдыхающий бросился ему на помощь, однако сам не смог выбраться из воды и едва не захлебнулся.

В итоге еще трое пловцов бросились спасать 22-летнего парня, а другого мужчину вытащили спасатели. Представитель полиции сообщил, что его удалось реанимировать на месте и отправить в больницу. Однако вскоре после этого медики подтвердили его кончину.

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