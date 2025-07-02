Дело возбудили после изнасилования бутылкой мальчика в российском спортлагере

В Красноярском крае возбудили дело после изнасилования ребенка в лагере

В Красноярском крае возбудили дело после изнасилования 10-летнего ребенка в летнем лагере «Сосновый бор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело расследуется по статье 293 («Халатность») УК РФ. Прокурорская проверка установила, что лагерь не обеспечил безопасные условия для пребывания ребенка, а после происшествия не защитил его права.

Как «Ленте.ру» пояснили в региональном управлении Следственного комитета России, 25 июня — после первого изнасилования — ребенок рассказал сотрудникам лагеря о произошедшем, однако ему не помогли и не пресекли действия подростков. В результате спустя два дня над ребенком надругались второй раз.

О происшествии в детском лагере под Красноярском стало известно 1 июля. Сообщалось, что трое подростков 11 и 13 лет силой удерживали ребенка и засовывали в него бутылку из-под минеральной воды. Возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

