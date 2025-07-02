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20:09, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников отказался ходить в горы без «Виагры»

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что не ходит в горы без препарата для потенции «Виагра». Об этом отказе он написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, изначально «Виагра» разрабатывалась как лекарство от гипертонии и проблем с сердцем, однако пациенты и врачи заметили побочный эффект — улучшение эрекции. Мясников добавил, что, хотя сегодня препарат в основном используют при проблемах с потенцией, его также применяют при сердечной недостаточности и легочной гипертензии.

Кроме того, «Виагру» использую альпинисты, чтобы побороть горную болезнь, так как препарат снижает давление в легочной артерии и облегчает работу сердца. «Сам в горы без нее не хожу!» — подчеркнул доктор.

Ранее Мясникова укусила сова. Инцидент произошел на съемках программы «О самом главном» на канале «Россия 1», когда врач подошел к птице и погладил ее по груди.

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