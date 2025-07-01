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14:44, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Доктора Мясникова укусила сова

Доктора Мясникова укусила сова на съемках программы «О самом главном»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врача и телеведущего Александра Мясникова во время съемок программы «О самом главном» укусила сова. Выпуск передачи с инцидентом доступен на платформе «Смотрим».

В блоке программы, посвященном сну, в студию принесли живую сову. Мясников начал гладить птицу по груди, сделав комплимент ее внешнему виду. Сова медленно опустила голову и быстро укусила доктора за палец. «А потому что не фамильярничай, все правильно. (...) Я не буду тебя раздражать, но ты просто красавец», — отреагировал врач.

После этого Мясников отошел от укусившей его птицы. Он добавил, что у него на даче также живут совы.

Ранее врач обратился к россиянам, отправляющимся отдыхать. Он призвал их соблюдать технику безопасности и брать с собой запас лекарств, которые нужно принимать постоянно.

До этого Мясников рассказал о неожиданной пользе кошек. По его словам, мурлыканье животных помогает залечивать раны.

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