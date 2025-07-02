Егоза нашла наркотический мармелад у российского пассажира

В Шереметьево таможенники нашли наркотический мармелад у мужчины из Таиланда

В аэропорту Шереметьево таможенники нашли наркотический мармелад у российского пассажира, прилетевшего из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану 38-летнего мужчины. Сотрудники досмотрели вещи и нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма. Экспертиза установила, что в составе сладости — каннабис.

Пассажира уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что российские таможенники перехватили контрабанду 75 килограммов наркотиков, прибывших из Италии под видом пищевой и косметической продукции.