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12:23, 2 июля 2025Силовые структуры

Егоза нашла наркотический мармелад у российского пассажира

В Шереметьево таможенники нашли наркотический мармелад у мужчины из Таиланда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В аэропорту Шереметьево таможенники нашли наркотический мармелад у российского пассажира, прилетевшего из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану 38-летнего мужчины. Сотрудники досмотрели вещи и нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 грамма. Экспертиза установила, что в составе сладости — каннабис.

Пассажира уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что российские таможенники перехватили контрабанду 75 килограммов наркотиков, прибывших из Италии под видом пищевой и косметической продукции.

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