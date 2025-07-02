Глава офиса Зеленского отреагировал на приостановку поставок оружия США Украине

Ермак призвал украинцев меньше рефлексировать о поставках оружия США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на сообщения о приостановке поставок оружия США Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы работаем, меньше рефлексируйте [по поводу] громких заголовков об обороне, вес имеет лишь официальная информация», — заявил Ермак.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил о приостановке Соединенными Штатами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Уточнялось, что решение коснулось некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов.

В Европе отметили, что решение США не повлияет на военную помощь Лондона Киеву. При этом, как пишетThe Guardian со ссылкой на британские источники, американская сторона предоставляет критически важное оружие для Украины.

