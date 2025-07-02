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14:27, 2 июля 2025Наука и техника

Собирать iPhone в Индии оказалось некому

Bloomberg: Китайские рабочие начали покидать заводы по сборке iPhone в Индии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple столкнулась с оттоком большого количества инженеров с индийских заводов по сборке iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple делает большую ставку на заводы своего партнера Foxconn в Индии, чтобы снизить зависимость от китайского производства. Источники Bloomberg узнали, что за последние два месяца индийские заводы покинули 300 сотрудников.

Источники рассказали, что уехавшие обратно в Китай специалисты занимаются организацией производства, и сейчас на многих линиях руководить сборкой iPhone оказалось практически некому. Отмечается, что решение Foxconn об отзыве сотрудников было принято в критический момент, когда американский IT-гигант начал наращивать производство перед осенним релизом iPhone 17.

Точная причина, по которой Foxconn отозвала китайских инженеров, неизвестна. Однако специалисты агентства полагают, что на компанию могли надавить власти Китая, которые против передачи технологий и сотрудников другим регионам.

Журналисты подчеркнули, что эффективность работы индийских предприятий Apple упала. Также они заметили, что Foxconn продолжает создавать большую часть iPhone в Китае.

В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил обложить Apple импортными пошлинами в размере 25 процентов за производство iPhone за пределами Соединенных Штатов. Отмечается, что Трамп недоволен, что компания производит гаджеты в Китае, Индии и других странах.

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