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09:04, 2 июля 2025Экономика

Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Lego подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Датский производитель конструкторов Lego подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Приостановившая поставки в Россию в 2022 году компания хочет зарегистрировать образовательный проект, а также производить и продавать игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другую продукцию.

Датский офис заявил о прекращении поставок в Россию 3 марта 2022 года. Уже к июню часть магазинов в стране приостановила работу. Позже Lego сообщила о прекращении коммерческой деятельности в стране и разрыве отношений с Inventive Retail Group, управляющей 81 локальным магазином бренда. Бывший партнер датской компании вместо сертифицированных магазинов сеть «Мир кубиков», которая стала торговать конструкторами, ввезенными по параллельному импорту.

Как ранее сообщал Telegram-канал Baza, несмотря на заявления головного офиса, российское подразделение Lego Group продолжило работу ╖ оставшиеся девять сотрудников занимались борьбой с контрафактом и контактами с госорганами. Издание пишет, что местный офис не закрывают, так как руководство бренда надеялось скоро вернуться в Россию.

В 2024 году крупнейший в мире производитель игрушек, датская Lego Group смогла повысить чистую прибыль на пять процентов и довести ее до 1,8 миллиарда евро. Оборот компании вырос почти до 10 миллиардов евро, а мировые продажи — на 13 процентов. В последние годы Lego инвестировала серьезные суммы в расширение своего портфолио. В прошлом году количество ее продуктов достигло рекордного максимума в 840. Кроме того, группа строит новые заводы и продвигается в сегменте цифровых игр.

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