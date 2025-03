Lego заработала миллиарды после ухода из России

Le Figaro: Lego смогла заработать почти два миллиарда евро в 2024 году

В 2024 году крупнейший в мире производитель игрушек, датская Lego Group смогла повысить чистую прибыль на пять процентов и довести ее до 1,8 миллиарда евро. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Оборот компании таким образом вырос почти до 10 миллиардов евро. Что касается мировых продаж, то их удалось увеличить на 13 процентов. При этом, как пишет издание Bloomberg, крупнейшие конкуренты Lego — Mattel Inc. и Hasbro Inc., наоборот, столкнулись со снижением продаж. По данным Financial Times, выручка Mattel осталась на уровне 5,4 миллиарда долларов в 2024 году, а у Hasbro упала до 4,1 миллиарда.

Отмечается также, что в последние годы Lego инвестировала серьезные суммы в расширение своего портфолио. В прошлом году количество ее продуктов достигло рекордного максимума в 840. Кроме того, группа строит новые заводы и продвигается в сегменте цифровых игр.

Как заявляет руководство компании, пока она не собирается «чрезмерно реагировать» на угрозу введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что завозит большую часть своих наборов в США из Мексики.

В июле 2023 года появилась информация о том, что Lego Group надеется возобновить работу в России. О прекращении новых поставок в Россию эта группа объявила 3 марта 2022 года.