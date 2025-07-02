Макрон рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Макрон по телефону рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказав о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник Зеленского по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера был такой звонок, в частности, президент Франции рассказал президенту Украины о разговоре с Путиным, больше деталей пока не даем», — сказал Литвин.

Ранее Макрон в ходе телефонного разговора просил у Путина совета по проблеме Ирана. По словам представителя кабмина Франции Софи Прима, после разговора Макрон позитивно отозвался о позиции Путина, выступившего, в частности, против выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность вести диалог с Францией, даже если объем разногласий критически превышен. Он добавил, что лидеры давно не общались, и у них была необходимость донести позицию друг другу без посредников.