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16:12, 2 июля 2025Бывший СССР

Макрон рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Макрон по телефону рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказав о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник Зеленского по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера был такой звонок, в частности, президент Франции рассказал президенту Украины о разговоре с Путиным, больше деталей пока не даем», — сказал Литвин.

Ранее Макрон в ходе телефонного разговора просил у Путина совета по проблеме Ирана. По словам представителя кабмина Франции Софи Прима, после разговора Макрон позитивно отозвался о позиции Путина, выступившего, в частности, против выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность вести диалог с Францией, даже если объем разногласий критически превышен. Он добавил, что лидеры давно не общались, и у них была необходимость донести позицию друг другу без посредников.

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