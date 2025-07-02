В Кремле объяснили ответ Путина на звонок Макрона

Песков: Путин поддерживает диалог даже с теми, с кем превышен объем разногласий

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность вести диалог с Францией, даже если объем разногласий критически превышен. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему в Кремле ответили на звонок французского президента Эммануэля Макрона, видео беседы доступно в его Telegram-канале.

«Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог. Он в любом случае поддерживает диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тем, которые возможны для совместного взаимодействия», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, такой диалог нужен и целесообразен, поскольку это в интересах России. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Макрон и Путин давно не общались, и у них была необходимость донести позицию друг другу без посредников.