Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 2 июля 2025Мир

В Кремле объяснили ответ Путина на звонок Макрона

Песков: Путин поддерживает диалог даже с теми, с кем превышен объем разногласий
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность вести диалог с Францией, даже если объем разногласий критически превышен. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему в Кремле ответили на звонок французского президента Эммануэля Макрона, видео беседы доступно в его Telegram-канале.

«Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог. Он в любом случае поддерживает диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тем, которые возможны для совместного взаимодействия», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, такой диалог нужен и целесообразен, поскольку это в интересах России. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Макрон и Путин давно не общались, и у них была необходимость донести позицию друг другу без посредников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейцам нужна Россия». Макрон позвонил Путину впервые с 2022 года и проговорил с ним два часа. Что значит их разговор?

    Построенный Россией для Индии фрегат оценили

    Минпромторг назвал сроки появления списка машин для работы в такси

    В Кремле объяснили ответ Путина на звонок Макрона

    Четверо мужчин не смогли спасти человека после прыжка с трамплина в озеро

    Стала известна реакция украинских чиновников на приостановку поддержки со стороны США

    Раскрыты подробности остановки военных поставок США на Украину

    Украину заподозрили в подрывах нефтетанкеров

    Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

    Замминистра российского региона поймали на обмане при строительстве домов для граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости