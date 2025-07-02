Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 2 июля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных атак ВСУ

Минобороны: Силы ПВО ночью сбили 5 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на среду, 2 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два дрона над Курской и Ростовской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Крымом.

Ранее об атаке украинских беспилотников на Ростовскую область проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане арестовали российских туристов и IT-специалистов. Задержанные появились в суде со следами пыток

    Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

    Сыгравший Петра I актер узрел в императоре Штирлица

    Российский губернатор похвалил жителей за установку третьего в регионе памятника Сталину

    На Камчатке произошло мощное землетрясение

    Главаря пытавшей студенток на автомойке банды задержали

    Россиян предупредили о мошенничестве с пересдачей ОГЭ и ЕГЭ

    Развенчан миф о вреде растительных масел

    Туристка побывала в самой дорогой стране Европы и раскрыла цены на продукты

    Один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости