Минобороны раскрыло подробности ночных атак ВСУ

Минобороны: Силы ПВО ночью сбили 5 беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на среду, 2 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два дрона над Курской и Ростовской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Крымом.

Ранее об атаке украинских беспилотников на Ростовскую область проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.