Многодетные семьи в России рассказали о смысле жизни

Российские семьи назвали смыслом жизни детей

Российские многодетные семьи в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля, рассказали «Российской газете» о смысле жизни.

Так, проживающие в Крыму Наталья и Алексей, которые перебрались сюда из Татарстана, а вместе живут уже более 30 лет, признаются, что настоящим даром стало для них появление на свет пятерых детей. Именно большая семья, по мнению женщины, помогает ей чувствовать душевное равновесие. Секретом семейного счастья она назвала взаимное уважение и понимание между супругами.

Марьям и Беслан из Ингушетии воспитывают 11 детей. Своим главным богатством они считают именно детей: 10 сыновей и дочь. При этом, несмотря на то, что мать считает своих сыновей послушными, ей бы хотелось иметь еще хотя бы одну помощницу по дому.

Жители Мелитополя Руслан и Елена, воспитывающие восемь детей, выразили благодарность государству за поддержку.

«Наша семья получала материальную и гуманитарную помощь, а также пособия в начале СВО. Это позволило нам, родителям, уделить больше внимания развитию и образованию детей», — рассказали они.

Детей они любят называть «живым календарем», стараясь все делать вместе и стремясь передать им собственные ценности, чтобы они выросли ответственными людьми. «Главное слово в жизни — любовь. И это касается не только семьи, но и всей нашей большой России», — считает Руслан.

Ранее стало известно, что в 2026 году россияне смогут получить от государства около 80-100 тысяч рублей посредством ежегодной семейной выплаты.

