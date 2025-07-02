Молодой россиянин публиковал картинки с особыми символами в интернете и попал под статью

В Сочи задержан 22-летний мужчина за демонстрацию экстремистских символов

В Сочи задержан 22-летний местный житель, который публиковал в интернете картинки с символикой запрещенной экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»). На допросе свою вину он признал.

По данным следствия, в 2024 году в своем канале в одном из мессенджеров он неоднократно размещал и публично демонстрировал изображения с атрибутикой и символикой экстремистских организаций, чья деятельность запрещена в России.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики.