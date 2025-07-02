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13:34, 2 июля 2025Экономика

Москвичам назвали срок возвращения лета

Вильфанд: Температура в Москве вернется к климатической норме с 8 июля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме со следующего вторника, 8 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

Предварительные подсчеты показали, что в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, произойдет всплеск тепла, за которым последует похолодание в субботу и воскресенье. На следующей неделе температура снова вырастет и составит плюс 23 — плюс 25 градусов тепла или выше.

«Будет июльская погода, ночные температуры повысятся. На следующей неделе устойчивый, теплый режим», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в ближайшее время жителей Северо-Западного федерального округа, южных регионов Сибири и Дальнего Востока ожидает жара.

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