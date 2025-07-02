Москвичам рассказали о погоде в среду

Гидрометцентр: В среду в столице ожидается облачность и плюс 20 градусов

В среду, 2 июля, в столице ожидаются облачная с прояснениями погода и температура до плюс 20 градусов. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

Местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура в Москве будет держаться на отметке плюс 18-20 градусов, в Подмосковье ожидается от 16 до 21 градусов тепла. Ветер будет северо-западным, 7-12 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину холодного лета в столице. По его словам, такая погода обусловлена движением циклонов и антициклонов.

Один из воздушных вихрей стал причиной беспрецедентной жары в Испании и Франции. К востоку от этого антициклона сформировались и начали перемещаться холодные воздушные массы. В настоящее время антициклон сместился в направлении Москвы и перемещается на восток. Между антициклоном с запада и воздушным вихрем с востока холодные воздушные массы перемещаются в центре европейской России.