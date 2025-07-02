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11:08, 2 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС предупредило, что 2 июля на Москву обрушатся ливни и сильный ветер
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛивень в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среду, 2 июля, на Москву обрушатся ливни и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредили жителей столицы в Главном управлении МЧС России по городу.

В связи с опасной погодой москвичей призвали быть внимательными и острожными — особенно при управлении автомобилями. Водителям посоветовали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москву начало возвращаться лето. По прогнозам синоптиков, 2 июля воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов тепла, а в области — до плюс 21 градуса.

В ночь на четверг, 3 июля, ожидается до 15 градусов тепла, а в течение дня под действием надвигающегося антициклона показатель поднимется до плюс 24-26 градусов. В Подмосковье температура достигнет плюс 27 градусов.

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