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10:43, 2 июля 2025Из жизни

Мужчина не пережил радости из-за возвращения жены

Индиец обрадовался возвращению жены после восьми лет разлуки, напился и умер
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Житель Индии не пережил радости после возвращения жены, которая ушла от него восемь лет назад. Об этом сообщает News9Live.

Трагический инцидент случился в деревне Рамнагар-Кхагувала, штат Уттар-Прадеш. Жена 28-летнего Раджкумара поссорилась с ним и вернулась в дом родителей восемь лет назад после серии ссор. Однако в четверг, 26 июня, она неожиданно вернулась в дом мужчины.

Увидев жену после долгой разлуки Раджкумар очень обрадовался, отправился на рынок и купил спиртные напитки, чтобы отпраздновать ее возвращение. Во время застолья индиец сильно напился и почувствовал себя плохо. Его срочно доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

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После вскрытия медики подтвердили, что причиной случившегося стало чрезмерное употребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну. Судном управлял жених.

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