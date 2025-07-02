Мужчина заманил 13-летнего мальчика в отель и изнасиловал

Мужчина заманил подростка в отель в США и изнасиловал его. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

Инцидент произошел 2 января 2024 года, а в июне 2025-го 31-летний Джонатан Вуди из Рочестера, штат Нью-Йорк, признал вину в суде.

Уточняется, что мужчина познакомился с 13-летним мальчиком в социальных сетях и завязал с ним откровенную переписку. Затем он заказал ему такси до отеля, где ждал его в номере. Там злоумышленник предлагал ребенку алкоголь и марихуану, а также надругался над ним.

Пропажу мальчика обнаружила его мать. Женщина вызвала полицию, однако подросток сам вернулся домой и рассказал о произошедшем. Следователи установили личность педофила и арестовали его.

Теперь ему грозит минимум 10 лет тюрьмы, а максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение и штраф в размере 250 тысяч долларов (19,7 миллиона рублей). Вынесение приговора назначено на 30 октября 2025 года.

Ранее в Великобритании осудили двух мужчин, которые изнасиловали десятки детей во время поездок по миру. Они оказались членами общеевропейской преступной сети.