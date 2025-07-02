На Западе заявили о решающей роли Путина в украинском конфликте

RS: Из-за многочисленных неудач Киева условия мира во многом зависят от Путина

Из-за многочисленных военных неудач Киева инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта находится на стороне президента России Владимира Путина. Такое мнение выразило западное издание Responsible Statecraft (RS).

«Многочисленные неудачи Киева в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки заключения мирного соглашения во многом зависят от Путина», — говорится в материале о решающей роли российского лидера.

Издание заявило, что российские войска делают новые успехи на поле боя, в частности, берут под контроль украинские территории.

Ранее агентство Bloomberg признало военное мастерство России. Издание подчеркнуло, что Москва стандартизировала военное производство и добилась того, что Россия стала выпускать большое количество военной техники.