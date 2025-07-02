Нарядная школьница приехала на выпускной верхом на корове и попала на видео

В Великобритании 15-летняя школьница приехала на выпускной верхом на корове

В Великобритании 15-летняя дочь фермера приехала на выпускной в пышном платье верхом на домашней корове. Об этом пишет Daily Mail.

Необычное появление Хлои Фиттон попало на видео. Нарядная девочка подъехала к школе на спине пятилетней британской голубой коровы по кличке Оазис. «Все были на лошадях или каретах, поэтому я просто подумала, что сделаю что-то совершенно другое, чего никто никогда не делал раньше», — объяснила выбор средства передвижения она.

По словам школьницы, в тот день она получила самые громкие аплодисменты. «Я думаю, корова была очень рада выйти на улицу, она была очень счастлива быть в центре внимания», — отметила мать Хлои Луиза.

Хлоя — фермер в пятом поколении. В 2022 году ее старший брат также отличился на выпускном — приехал к школе на тракторе.

«Быть детьми фермеров в городской местности действительно сложно, есть ощущение, что тебе нужно измениться, чтобы вписаться, — подчеркнула Луиза. — Но Хлоя всегда была верна себе, настоящая дочь фермера, фермер до мозга костей, и вся эта история с коровой только подтвердила это». Девочка рассказала, что будет изучать сельское хозяйство в колледже, чтобы однажды взять управление семейной фермой на себя.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Она преодолевает путь до его школы по грунтовой дороге всего за минуту.

