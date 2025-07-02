Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:57, 2 июля 2025Из жизни

Нарядная школьница приехала на выпускной верхом на корове и попала на видео

В Великобритании 15-летняя школьница приехала на выпускной верхом на корове
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Великобритании 15-летняя дочь фермера приехала на выпускной в пышном платье верхом на домашней корове. Об этом пишет Daily Mail.

Необычное появление Хлои Фиттон попало на видео. Нарядная девочка подъехала к школе на спине пятилетней британской голубой коровы по кличке Оазис. «Все были на лошадях или каретах, поэтому я просто подумала, что сделаю что-то совершенно другое, чего никто никогда не делал раньше», — объяснила выбор средства передвижения она.

По словам школьницы, в тот день она получила самые громкие аплодисменты. «Я думаю, корова была очень рада выйти на улицу, она была очень счастлива быть в центре внимания», — отметила мать Хлои Луиза.

Материалы по теме:
«Я уже ничего не боюсь» Коуч из Москвы уехала в деревню найти себя и основала общину. С чем ей пришлось столкнуться?
«Я уже ничего не боюсь»Коуч из Москвы уехала в деревню найти себя и основала общину. С чем ей пришлось столкнуться?
22 сентября 2023
«Казалось, что мы потеряли все» История пары из России, переехавшей в Британию и сбежавшей из корпорации выращивать цветы
«Казалось, что мы потеряли все»История пары из России, переехавшей в Британию и сбежавшей из корпорации выращивать цветы
20 мая 2025

Хлоя — фермер в пятом поколении. В 2022 году ее старший брат также отличился на выпускном — приехал к школе на тракторе.

«Быть детьми фермеров в городской местности действительно сложно, есть ощущение, что тебе нужно измениться, чтобы вписаться, — подчеркнула Луиза. — Но Хлоя всегда была верна себе, настоящая дочь фермера, фермер до мозга костей, и вся эта история с коровой только подтвердила это». Девочка рассказала, что будет изучать сельское хозяйство в колледже, чтобы однажды взять управление семейной фермой на себя.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Она преодолевает путь до его школы по грунтовой дороге всего за минуту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    В России заметили гигантских ос

    56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

    Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

    «Пусть сваливают!» Сотни россиян потребовали изгнать цыганский табор из села. Поводом стала гибель подростка

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

    Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

    Поставки новых моделей в Россию рухнули

    В российском регионе два рецедивиста украли ягнят ради подарка другу

    Превосходство Starlink в небе объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости