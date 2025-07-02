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17:23, 2 июля 2025Россия

Названа основная версия возгорания машины в центре Москвы

Машина в Старопименовском переулке могла загореться из-за неисправной проводки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Машины в Старопименовском переулке в центре Москвы могли загореться из-за технической неисправности одной из них. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, основная версия инцидента — неисправная проводка в автомобиле Nissan. Жертв и пострадавших нет. Возгорание потушено. Оперативные ведомства информацию о происшествии пока не комментировали.

Как рассказала Shot владелица Nissan, когда она парковались во дворе, из-под капота иномарки вдруг пошел дым. В результате начавшийся пожар перекинулся на соседний Ford.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно сгоревший дотла легковой автомобиль, от которого остался только кузов, а также вторую машину с сильно поврежденной передней частью.

О пожаре в центре Москвы стало известно вечером 2 июля. По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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