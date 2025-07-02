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17:01, 2 июля 2025Россия

Появилось видео с места взрыва машины в центре Москвы

Mash опубликовал видео с места взрыва машины в Старопименовском переулке Москвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с места взрыва машины в Старопименовском переулке в центре Москвы. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно сгоревший дотла легковой автомобиль, от которого остался только кузов. Также заметны повреждения на передней части машины, стоящей рядом. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Об инциденте стало известно вечером 2 июля. Очевидцы слышали несколько взрывов. Сообщается, что сгорели минимум два автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее на трассе в Подмосковье взорвался суперкар McLaren стоимостью около 20 миллионов рублей. Как стало известно, в машине произошел пожар, во время которого два находившихся в салоне человека успели покинуть его, после чего прогремел взрыв — этот момент попал на видео.

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