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14:48, 2 июля 2025Ценности

Названа отпугивающая мужчин женская вещь

Блогерша Макгуайр назвала украшения с жемчугом отпугивающей мужчин вещью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marben / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша Морган Макгуайр назвала отпугивающую мужчин женскую вещь. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет об украшениях с жемчугом, которые, по словам инфлюэнсера, отпугивают мужчин. Макгуайр считает, что женщины с такими аксессуарами кажутся слишком недоступными для противоположного пола. «Мужчины думают, что таких женщин тяжело содержать. Им кажется, что они точно откажут им в знакомстве», — пояснила теорию девушка.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров в TikTok. Большинство зрителей согласились с ее мнением, однако нашлись и те, кто посчитал теорию безосновательной. «Это все объясняет», «Это правда. Я всю жизнь ношу жемчуг и у меня всегда были проблемы с отношениями», «А мне казалось, что жемчуг делает меня привлекательней», «Не согласна. Жемчуг не помешал мне найти мужа», «Думаю, проблема не в жемчуге», — высказывались комментаторы.

В феврале россиянкам назвали привлекающий внимание богачей маникюр.

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