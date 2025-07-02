Несколько граждан Азербайджана выдворили из России после серии задержаний

В Петербурге полиция задержала и выдворила из РФ несколько граждан Азербайджана

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции за последние дни задержали несколько граждан Азербайджана по делам о мошенничестве и избиении. Часть из них уже выдворили из страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Один из задержанных — глава строительной фирмы, который взял у троих человек деньги под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов. Ущерб по его делу превысил 46 миллионов рублей.

Кроме него сотрудники полиции поймали 13-летнего подростка вместе с семьей после конфликта на проспекте Большевиков. Юношу, а также его родителей, брата и сестру выдворили из РФ.

Несовершеннолетний приезжий накануне стал участником спора в интернете и вызвал 16-летнего оппонента на встречу. Мигрант пришел не один, а с компанией из трех человек — они набросились на юношу и начали избивать его. Потерпевшего доставили в больницу.

