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18:11, 2 июля 2025Силовые структуры

Несколько граждан Азербайджана выдворили из России после серии задержаний

В Петербурге полиция задержала и выдворила из РФ несколько граждан Азербайджана
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции за последние дни задержали несколько граждан Азербайджана по делам о мошенничестве и избиении. Часть из них уже выдворили из страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Один из задержанных — глава строительной фирмы, который взял у троих человек деньги под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов. Ущерб по его делу превысил 46 миллионов рублей.

Кроме него сотрудники полиции поймали 13-летнего подростка вместе с семьей после конфликта на проспекте Большевиков. Юношу, а также его родителей, брата и сестру выдворили из РФ.

Несовершеннолетний приезжий накануне стал участником спора в интернете и вызвал 16-летнего оппонента на встречу. Мигрант пришел не один, а с компанией из трех человек — они набросились на юношу и начали избивать его. Потерпевшего доставили в больницу.

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