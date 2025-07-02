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20:37, 2 июля 2025Забота о себе

Один донор спас жизни четырех пациентов

В Тюмени трансплантологи пересадили сердце, почки и печень от одного донора
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Тюменское время

Врачи в Тюмени спасли жизнь четырем пациентам благодаря органам одного донора. Об этом говорится на странице больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, 44-летнему тюменцу Николаю, который два года ждал операции, пересадили донорское сердце. Параллельно врачи провели трансплантацию печени и почек. Почки получили 22-летняя Карина, семь лет жившая на диализе, и другая девушка, Юлия. У Юлии был гломерулонефрит — заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки почек.

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Наконец, тюменка Альфия, которая четыре года ждала трансплантации печени, получила подходящий орган от этого же донора. У женщины был цирроз печени, который появился по неясным причинам.

Мы стараемся, чтобы каждый возможный донор рассматривался как мультиорганный. Чтобы можно было максимально помочь большему количеству пациентов. Их количество в листах ожидания увеличивается на трансплантацию печени, почек, сердца. Поэтому мы делаем на этом определенный акцент

Сергей Семченкоруководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1

Ранее 35-летний ирландец Коннор Маккан рассказал, что остался жив благодаря дорожной аварии, в которую попал, когда возвращался с работы на электросамокате. В больнице врачи сделали обследование и нашли в его мозге злокачественную опухоль размером с грушу.

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