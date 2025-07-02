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09:08, 2 июля 2025Бывший СССР

Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

В Азербайджане арестовали 22-летнего российского студента из Петербурга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Удалось опознать еще одного россиянина, арестованного в Азербайджане по обвинению в якобы наркоторговле и киберпреступлениях. Об этом сообщает Baza.

Выяснилось, что им оказался 22-летний Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Студент архитектурно-строительного университета приехал в Баку около месяца назад. Его отчим подтвердил случившееся.

Ранее стало известно, что другими арестованными гражданами РФ стали IT-специалисты Дмитрий Безуглый и Антон Драчев, турист Александр Вайсеро и релокант Сергей Софронов. Они предстали перед судом со следами пыток.

Таким образом, известны личности пятерых из восьми россиян, задержанных в Баку.

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