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22:16, 2 июля 2025Мир

Орбан призвал Зеленского принять сторону мира

Орбан призвал Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в соцсети X.

«Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира», — отметил он.

Орбан отметил, что Зеленскому еще не поздно присоединиться к миру.

Ранее Виктор Орбан упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности. Будапешт никогда «не встанет на колени» перед Киевом, как это сделали западноевропейские страны.

До этого Орбан указал на невозможность вступления Украины в Евросоюз. Дело в том, что, по его словам, у Киева сейчас нет денег, поэтому страну придется финансировать остальным членам объединения.

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