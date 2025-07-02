Подростки пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске

Глава Минздрава Удмуртии: Два подростка пострадали при атаке дронов в Ижевске

Два подростка пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске. Об этом сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин, комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что 17-летнего юношу с травмами спецбортом доставили в клинику в Москву. Другого несовершеннолетнего врачи продолжат наблюдать в Ижевске.

Багин пояснил, что сейчас в медицинских организациях Удмуртии остаются 28 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии, 26 человек — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Об атаке украинских дронов на предприятие в Ижевске стало известно 1 июля. Предположительно, российский город атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего возник мощный пожар.

В сети распространились видеокадры с бегущими от одного из беспилотников жителей Ижевска.