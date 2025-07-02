Популярная российская певица назвала свой самый большой страх

Российская певица Zivert заявила, что больше всего боится потерять близких

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) назвала свой самый большой страх. Ее слова приводит издание Hello.

По словам артистки, среди ее страхов есть «что-то общечеловеческое, что-то животное, что трогает до дрожи». «Больше всего на свете страшно терять близких. Эти люди — моя тихая гавань, и мысль о том, что их может вдруг не стать, заставляет сердце сжиматься. Но как ценен от этого каждый миг рядом с ними», — отметила она.

При этом Зиверт добавила, что она не из тех людей, кто живет в страхе. «Не боюсь ни возраста, ни перемен, ни даже собственной тени», — уточнила исполнительница, заключив, что самое страшное — это бояться.

Ранее сообщалось, что Zivert получила травму во время репетиции.