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13:16, 2 июля 2025Культура

Популярная российская певица назвала свой самый большой страх

Российская певица Zivert заявила, что больше всего боится потерять близких
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) назвала свой самый большой страх. Ее слова приводит издание Hello.

По словам артистки, среди ее страхов есть «что-то общечеловеческое, что-то животное, что трогает до дрожи». «Больше всего на свете страшно терять близких. Эти люди — моя тихая гавань, и мысль о том, что их может вдруг не стать, заставляет сердце сжиматься. Но как ценен от этого каждый миг рядом с ними», — отметила она.

При этом Зиверт добавила, что она не из тех людей, кто живет в страхе. «Не боюсь ни возраста, ни перемен, ни даже собственной тени», — уточнила исполнительница, заключив, что самое страшное — это бояться.

Ранее сообщалось, что Zivert получила травму во время репетиции.

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